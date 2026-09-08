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Напомнил Малкина, таранил как Ничушкин и заслужил доверие Никитина. Как за ЦСКА дебютировал вундеркинд Привалов

Напомнил Малкина, таранил как Ничушкин и заслужил доверие Никитина. Как за ЦСКА дебютировал вундеркинд Привалов

Не забил «Спартаку», но был самым заметным в дерби.Старт нового сезона КХЛ — настоящий фестиваль талантливых молодых игроков.

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