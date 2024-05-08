Глава разработки Kingdom Come: Deliverance 2 рассказал, как игра работает на его ПК с Ryzen 9 7950X3D и RTX 4080 SuperСредневековый ролевой экшен Kingdom Come: Deliverance 2 от чешской Warhorse Studios ещё не получил системные требования, но его режиссёр Даниэль Вавра (Daniel Vavra) уже дал понять, чего ждать от игры в плане оптимизации.