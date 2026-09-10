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FiNE NEWS

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Глава Минфина США заявил, что Дональд Трамп практически не спит

Глава Минфина США заявил, что Дональд Трамп практически не спит

Глава американского Министерства финансов Скотт Бессент заявил, что президент США Дональд Трамп практически отказывается от сна.

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