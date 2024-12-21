Еще момент прилета дрона-камикадзе «Лютый» по шпилю ЖК «Манхэттен» в Казани. Всего известно как минимум о трех пострадавших жилых домах в ходе атаки.
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Еще момент прилета дрона-камикадзе «Лютый» по шпилю ЖК «Манхэттен» в Казани. Всего известно как минимум о трех пострадавших жилых домах в ходе атаки.
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