"Сделка в пользу России". Как в мире обсуждают обмен заключенными между РФ и Западом

Наблюдатели называют произошедшее крупным и необычным событием Как уже сообщалось, в Турции произошел большой международный обмен заключенными, в котором были задействованы Россия, США, Белоруссия, Германия, Словения.
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