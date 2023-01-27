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КХЛ. «Авангард» примет «Динамо», «Металлург» против «Ак Барса», СКА в гостях у «Локомотива»

«Металлург» примет «Ак Барс» в Фонбет Чемпионате КХЛ. «Авангард» сыграет с московским «Динамо», «Локомотив» будет противостоять СКА.

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