Пушилин считает, что Ермак может избежать наказания из-за коррупции на Украине

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 сентября. /ТАСС/. Экс-глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак может избежать наказания из-за коррупции вокруг подобных дел, которая стала традиционной на Украине.
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