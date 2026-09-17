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ТАСС

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Пушилин считает, что Ермак может избежать наказания из-за коррупции на Украине

Пушилин считает, что Ермак может избежать наказания из-за коррупции на Украине

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 сентября. /ТАСС/. Экс-глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак может избежать наказания из-за коррупции вокруг подобных дел, которая стала традиционной на Украине.

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