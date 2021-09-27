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ВОЗ решила возобновить расследование происхождения COVID-19

ВОЗ решила возобновить расследование происхождения COVID-19

Всемирная организация здравоохранения намерена возобновить расследование происхождения коронавируса.Как сообщает The Wall Street Journal, новая группа из 20 ученых будет выяснять, появился ли COVID-19 в лаборатории, и исследовать будущие риски.

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