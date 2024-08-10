Александра Лукьянова: «Безруков дал мне роль Маши Мироновой без проб»

«Для своих студентов Сергей Витальевич Безруков делает очень много, как ни один другой мастер». Александра Лукьянова Герман Жигунов «Для своих студентов Сергей Витальевич Безруков делает очень много, как ни один другой мастер.
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