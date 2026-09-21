SofaScore: Сафонов — худший игрок ПСЖ в матче с «Марселем» среди вышедших в старте

Российский голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов получил низшую оценку в команде среди игроков, вышедших в старте на матч пятого тура Лиги 1 с «Марселем» по версии SofaScore.
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