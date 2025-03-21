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Ситуация в Белгородской области

Ситуация в Белгородской области

На предприятия, работающие в 15-километровой зоне, работников доставляют вахтовым методом. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков напомнил, что ситуация в Краснояружском районе остается напряженной.

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