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Свежие комментарии

  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

Новые договоренности и дальнейшая судьба мира: как прошли новые переговоры в Стамбуле

Россия и Украина 2 июня провели новый этап переговоров в Стамбуле. Прошло всего полмесяца с момента предыдущей встречи российских и украинских делегатов и если в прошлый раз стороны по сути договорились только о масштабном обмене военнопленных во формуле «тысяча на тысячу», то на этот раз делегаты пошли дальше и увеличили масштаб предстоящих обменов, а также обсудили временное прекращение огня на несколько дней.

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