Новые договоренности и дальнейшая судьба мира: как прошли новые переговоры в Стамбуле

Россия и Украина 2 июня провели новый этап переговоров в Стамбуле. Прошло всего полмесяца с момента предыдущей встречи российских и украинских делегатов и если в прошлый раз стороны по сути договорились только о масштабном обмене военнопленных во формуле «тысяча на тысячу», то на этот раз делегаты пошли дальше и увеличили масштаб предстоящих обменов, а также обсудили временное прекращение огня на несколько дней.
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