Пелагея устроила скандал на ПМЭФ из-за таблички с фамилией бывшего мужа

Артистка отчитала организаторов мероприятия, поставивших ей табличку "Полина Телегина".Певица Пелагея приняла участие в Петербургском международном экономическом форуме в качестве спикера на дискуссии "Глобальный vs локальный: как продвигать креативный продукт, основанный на собственной идентичности".
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