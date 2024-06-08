Пелагея устроила скандал на ПМЭФ из-за таблички с фамилией бывшего мужа

Артистка отчитала организаторов мероприятия, поставивших ей табличку "Полина Телегина".Певица Пелагея приняла участие в Петербургском международном экономическом форуме в качестве спикера на дискуссии "Глобальный vs локальный: как продвигать креативный продукт, основанный на собственной идентичности".