Business Insider: вступить Украине в НАТО не даёт Байден

Американское издание Business Insider сообщило, что президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден не позволяет Украине стать членом Североатлантического альянса на фоне предстоящих американских президентских выборов.
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