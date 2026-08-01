НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Интертат

27 подписчиков

Сәгатьләр буе очалар: Татарстанда урманнардагы хәлне һавадан тикшереп торалар

Татарстан Республикасында урман фондын һавадан мониторинглау эше дәвам итә. Авиация патруле урманнарда янгын куркынычы югары класслы чорларда үткәрелә, янгын чыганакларын оператив рәвештә ачыкларга мөмкинлек бирә.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии