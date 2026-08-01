Сәгатьләр буе очалар: Татарстанда урманнардагы хәлне һавадан тикшереп торалар

Татарстан Республикасында урман фондын һавадан мониторинглау эше дәвам итә. Авиация патруле урманнарда янгын куркынычы югары класслы чорларда үткәрелә, янгын чыганакларын оператив рәвештә ачыкларга мөмкинлек бирә.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии