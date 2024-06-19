«Voice»: фигурист из РФ Костомаров снялся на фото с голым торсом на пляже

На прошлой неделе фигуристы Роман Костомаров и Оксана Домнина отправились на отдых, покинув Россию. Они пытались сохранить своё местонахождение в тайне, но их в Анталье обнаружил Александр Жулин, который и поделился подробностями в своём микроблоге.
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