«Voice»: фигурист из РФ Костомаров снялся на фото с голым торсом на пляже

На прошлой неделе фигуристы Роман Костомаров и Оксана Домнина отправились на отдых, покинув Россию. Они пытались сохранить своё местонахождение в тайне, но их в Анталье обнаружил Александр Жулин, который и поделился подробностями в своём микроблоге.