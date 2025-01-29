В Приморье женщина создала финансовую пирамиду и украла более 400 тысяч рублей

Во Владивостоке перед судом предстанет женщина, обвиняемая по статье "Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества" УК РФ - она незаконно обогатилась на сотни миллионов рублей.
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