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Специалистами ГБУ РК "Бахчисарайский районный ВЛПЦ" проводится профилактическая информационная работа с населением по лейкозу крупного рогатого скота

Специалистами ГБУ РК "Бахчисарайский районный ВЛПЦ" проводится профилактическая информационная работа с населением по лейкозу крупного рогатого скота

Специалисты ГБУ РК "Бахчисарайский районный ВЛПЦ" опубликовали в районной газете "Слава труду" статью о вступивших изменениях с 1 сентября 2021 года Ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов лейкоза КРС, также проводится расклейка информационных листовок и беседа с населением о вступивших новых правил.

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