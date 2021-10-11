Специалистами ГБУ РК "Бахчисарайский районный ВЛПЦ" проводится профилактическая информационная работа с населением по лейкозу крупного рогатого скота

Специалисты ГБУ РК "Бахчисарайский районный ВЛПЦ" опубликовали в районной газете "Слава труду" статью о вступивших изменениях с 1 сентября 2021 года Ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов лейкоза КРС, также проводится расклейка информационных листовок и беседа с населением о вступивших новых правил.