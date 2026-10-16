Внук спрашивает деда:— Дед, а почему раньше молоко в стеклянных бутылках продавали, а сейчас в пакетах?— Понимаешь, внучок, стекло — это была целая философия.
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