Праздничный конфуз: спортсменов ФК "Чайка" поздравили открыткой с американским танком

Калининградские футболисты из клуба "Балтика" решили перед тем, как сыграть со своими соперниками 1 марта в Ростовской области в кубке России, поздравить спортсменов с Днем Защитника Отечества красочной открыткой, сообщили в пресс-службе ФК "Чайка".