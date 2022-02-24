Царьград

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Праздничный конфуз: спортсменов ФК "Чайка" поздравили открыткой с американским танком

Праздничный конфуз: спортсменов ФК "Чайка" поздравили открыткой с американским танком

Калининградские футболисты из клуба "Балтика" решили перед тем, как сыграть со своими соперниками 1 марта в Ростовской области в кубке России, поздравить спортсменов с Днем Защитника Отечества красочной открыткой, сообщили в пресс-службе ФК "Чайка".

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