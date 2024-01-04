Микки Мауса превратили в персонажа хорроров

Микки Маус, дебютировавший в «Пароходе Уилли», вышедшем в 1928-м, с 1 января 2024 года стал общественным достоянием, и это послужило поводом для поспешного обращения хоррормейкеров к популярному персонажу.
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