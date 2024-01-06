ВСУ ждут официальных заявлений Дании после информации о задержке поставок F-16

Представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат сообщил, что провел проверку и не обнаружил на официальном сайте министерства обороны Дании информации о задержке передачи Киеву первых истребителей F-16.
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