На трассе М-11 восстановили движение после массового ДТП

В автокатастрофе погибли четыре человека.фото: t.me/s/mvd_53--> На трассе М-11 «Нева» в Новгородской области полностью восстановлено движение после массового ДТП, в котором погибли четыре человека, сообщает 9 января пресс-служба регионального управления ГИБДД.
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