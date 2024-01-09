На трассе М-11 восстановили движение после массового ДТП

В автокатастрофе погибли четыре человека.фото: t.me/s/mvd_53--> На трассе М-11 «Нева» в Новгородской области полностью восстановлено движение после массового ДТП, в котором погибли четыре человека, сообщает 9 января пресс-служба регионального управления ГИБДД.