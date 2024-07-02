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Газета.ру

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В Калининграде тренер по карате ударил мальчика палкой в воспитательных целях

В Калининграде тренер по карате ударил мальчика палкой в воспитательных целях

В Калининграде родители 12-летнего мальчика обратились в правоохранительные органы с жалобой на поведение тренера по карате - семья утверждала, что мужчина во время занятий позволил себе ударить их сына пластиковой палкой.

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