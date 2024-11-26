Днём лечат, ночью калечат: мигранты-медики избили семью и девушку

Ага. И всех мигрантов - вон из Америки! Неважно, в каком поколении. Валите в свою Европу, или откуда вы там.

Alex Nемо

В Америке мигранты ведут себя тише травы и ниже воды. Потому как ЗАКОН и его правоохранительные органы не волнует кто ты, как давно приехал или сколько денег у тебя на счету! Нарушил закон - получишь то что тебе положено по закону, ну а если у тебя оченно хороший адвокат, то может быть чуть меньше.