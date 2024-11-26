Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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Днём лечат, ночью калечат: мигранты-медики избили семью и девушку

Днём лечат, ночью калечат: мигранты-медики избили семью и девушку

Русский компас Иностранные студенты Белгорода. Фото: БелГУ. Иностранцы, которые размахивали кулаками, учатся в российском медвузе.

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Комментарии
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Karmadon
Ага. И всех мигрантов - вон из Америки! Неважно, в каком поколении. Валите в свою Европу, или откуда вы там.
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4 час.
Alex Nемо
В Америке мигранты ведут себя тише травы и ниже воды.  Потому как ЗАКОН и его правоохранительные органы не волнует кто ты, как давно приехал или сколько денег у тебя на счету! Нарушил закон - получишь то что тебе  положено по закону, ну а если у тебя оченно хороший адвокат, то может быть чуть меньше.
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4 час.
РР
Русский Россиянин
Читать невозможно, до чего довели нашу страну, никчемные руководители
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1 час.

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