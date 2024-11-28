Хабаровский край: Марафон «Узнай Россию» в Одноклассниках

Целый день рассказываем про дальневосточный регион на нашей платформе в Одноклассниках! Лотосовые озера, ясли для китов, доисторические комиксы и самые живописные и драгоценные места, куда одному не добраться.
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