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Хабаровский край: Марафон «Узнай Россию» в Одноклассниках

Хабаровский край: Марафон «Узнай Россию» в Одноклассниках

Целый день рассказываем про дальневосточный регион на нашей платформе в Одноклассниках! Лотосовые озера, ясли для китов, доисторические комиксы и самые живописные и драгоценные места, куда одному не добраться.

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