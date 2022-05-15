Страсбург (WTA). Первый круг. Грачева сыграет с Линетт

Варвара Грачева сыграет с Магдой Линетт в первом круге в Страсбурге. Сетка турнира здесь. Internationaux de Strasbourg Страсбург, Франция 15 – 21 мая 2022 WTA 250 Призовой фонд – 251 750 долларов Открытые корты, грунт Первый круг Армони Тан (Франция) Саманта Стосур (Австралия) Дата проведения 15 мая, 13.
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