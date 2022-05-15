Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Шаблий
    Сколько у них сборщиков денег? Все собирают,кто-нибудь видел результат от их деятельности. А свои ,личные деньги, где...Шевченко встретил...
  • Петр Березин
    Бах, Бух, -пошел Нах.  Где было твое олимпийское перемирии, когда Донбасс, бомбили 8 лет?Бах об отстранени...
  • Елена Максимова
    а кто это?Кирилл Дементьев:...

Страсбург (WTA). Первый круг. Грачева сыграет с Линетт

Варвара Грачева сыграет с Магдой Линетт в первом круге в Страсбурге. Сетка турнира здесь. Internationaux de Strasbourg Страсбург, Франция 15 – 21 мая 2022 WTA 250 Призовой фонд – 251 750 долларов Открытые корты, грунт Первый круг Армони Тан (Франция)  Саманта Стосур (Австралия) Дата проведения 15 мая, 13.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх