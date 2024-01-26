Суд обязал Трампа выплатить более $80 млн писательнице Кэрролл

Global Look Press/Keystone Press Agency/Delcia Lopez Суд присяжных в Нью-Йорке обязал экс-президента США Дональда Трампа выплатить свыше 80 миллионов долларов по иску писательницы Джин Кэрролл, обвинившей политика в клевете и домогательствах, сообщил телеканал CNN.
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