Как приготовить домашний рамен: 6 аппетитных рецептов японского блюда

Лёгкий домашний рамен с курицей, ароматным бульоном, жареной свининой, свежими овощами, большим количеством лапши и яйцом всмятку, с сыром тофу и морепродуктами – каждый рецепт вдохновлён традиционным японским блюдом, полюбившимся многими и за пределами Страны Восходящего Солнца.
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