Как приготовить домашний рамен: 6 аппетитных рецептов японского блюда

С нами не соскучишься!

Лёгкий домашний рамен с курицей, ароматным бульоном, жареной свининой, свежими овощами, большим количеством лапши и яйцом всмятку, с сыром тофу и морепродуктами – каждый рецепт вдохновлён традиционным японским блюдом, полюбившимся многими и за пределами Страны Восходящего Солнца.