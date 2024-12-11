54-летняя звезда сериала «Баффи» показала откровенное фото в нижнем белье

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Американская актриса Каризма Карпентер показала фанатам откровенное фото в нижнем белье. Публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).