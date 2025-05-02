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Нижегородская правда

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Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Чечерин проведет личный прием граждан 15 мая

Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Чечерин проведет личный прием граждан 15 мая

15 мая с 13.00 заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Чечерин проведет личный прием граждан в приемной граждан губернатора и правительства Нижегородской области по адресу: Нижний Новгород, ул.

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