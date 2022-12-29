Рост цен на недвижимость и ценные бумаги: когда и как происходит?

Рост цен на недвижимость и ценные бумаги — это обоснованное экономическими показателями явление, которое четко поддается двум характеристикам денежной политики, таким как ключевая ставка центрального банка и объёмом денежной массы по м2.
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