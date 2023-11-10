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США анонсировали встречу президента Байдена с китайским лидером Си Цзиньпином в Сан-Франциско

США анонсировали встречу президента Байдена с китайским лидером Си Цзиньпином в Сан-Франциско

ФОТО: ПЕТРОВ СЕРГЕЙ/GLOBALLOOKPRES ИГОРЬ ПШЕНИЧНИКОВ УДАР В СПИНУ РОССИИ ГОТОВИТСЯ ЧЕРЕЗ КИТАЙ: ЧЕРЕЗ 7 ДНЕЙ БАЙДЕН ВЛОЖИТ НОЖ В РУКИ СИ ЦЗИНЬПИНА? США анонсировали встречу президента Байдена с китайским лидером Си Цзиньпином в Сан-Франциско на полях саммита АТЭС, который пройдёт 15-18 ноября.

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Комментарии
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Владислав Владислав
Товарищ Си - умный человек и потуги наглоскунсов ему до одного места ...
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1 д.
Владимир Соловьев
Платформой для плодотворного процесса переговоров Си Цзиньпина будет Китайский и Российский флот у берегов Америки.
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10 час.

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