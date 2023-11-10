ФОТО: ПЕТРОВ СЕРГЕЙ/GLOBALLOOKPRES ИГОРЬ ПШЕНИЧНИКОВ УДАР В СПИНУ РОССИИ ГОТОВИТСЯ ЧЕРЕЗ КИТАЙ: ЧЕРЕЗ 7 ДНЕЙ БАЙДЕН ВЛОЖИТ НОЖ В РУКИ СИ ЦЗИНЬПИНА? США анонсировали встречу президента Байдена с китайским лидером Си Цзиньпином в Сан-Франциско на полях саммита АТЭС, который пройдёт 15-18 ноября.