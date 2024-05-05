Ученые исследуют карельские водоемы и бьют тревогу

Деятельность человека и изменения климата пагубно влияют на Онежское озеро Текст, фото: Хельга Белянцева Мы живем на берегу второго по величине пресноводного озера Европы, которое считается одним из крупнейших резервуаров пресной воды.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии