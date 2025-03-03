❗️⚡️Какими тактико-техническими возможностями обладают 5000 ЗУР / многоцелевых тактических ракет LMM Martlet, подлежащих поставке в строевые части ВСУ В период с 2025 по 2030 гг.
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❗️⚡️Какими тактико-техническими возможностями обладают 5000 ЗУР / многоцелевых тактических ракет LMM Martlet, подлежащих поставке в строевые части ВСУ В период с 2025 по 2030 гг.