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Царьград

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Рособоронэкспорт заявил о росте интереса Африки к оружию России

Рособоронэкспорт заявил о росте интереса Африки к оружию России

Александр Михеев заявил, что интерес африканских стран к российскому оружию растет. Рособоронэкспорт соблюдает гарантийные обязательства и начинает продвижение боеприпаса "Гарпия-А1 (Э)", разработанного концерном ВКО "Алмаз - Антей".

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