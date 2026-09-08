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«Ты ее убил»: после развода с Алферовой у Бероева рушится жизнь — остался без фонда, дома, а бизнес несет убытки

«Ты ее убил»: после развода с Алферовой у Бероева рушится жизнь — остался без фонда, дома, а бизнес несет убытки

Они казались одной из самых крепких пар российского шоу-бизнеса. Двадцать лет брака, общий благотворительный фонд, опека над взрослым мужчиной с синдромом Дауна и дочь, которую растили в любви и заботе.

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