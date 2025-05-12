Внимание! В Новороссийске сегодня действует ряд ограничений

Во время выполнения стрельб категорически воспрещается нахождение в указанном районе любых маломерных судов и плавательных средств, а также проведение любых подводных работ, включая водолазные погружения (как с берега, так и с плавсредств), сообщает ЧП Новороссийск.
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