"Предупредите женщин и детей": подозрительный мужчина разгуливает по городу

В социальной сети Instagram atypical_dalnegorsk (12+) жительница Дальнегорска распространила предупреждение о подозрительном мужчине, который ходит по улицам города.
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