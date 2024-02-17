Пассажир рейса Калининград – Петрозаводск скончался в Петербурге

Летевший из Калининграда в Петрозаводск самолет совершил экстренную посадку в Санкт-Петербурге.РИА Новости со ссылкой на авиапредприятие «Северсталь» сообщает, что причиной стало ухудшение самочувствия пассажира.
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