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Пассажир рейса Калининград – Петрозаводск скончался в Петербурге

Пассажир рейса Калининград – Петрозаводск скончался в Петербурге

Летевший из Калининграда в Петрозаводск самолет совершил экстренную посадку в Санкт-Петербурге.РИА Новости со ссылкой на авиапредприятие «Северсталь» сообщает, что причиной стало ухудшение самочувствия пассажира.

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