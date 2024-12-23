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Economist: Киев работает над ракетой Трембита, способной долететь до Москвы

Economist: Киев работает над ракетой Трембита, способной долететь до Москвы

Журнал Economist сообщает, что Украина разрабатывает ракету, способную достичь Москвы.В условиях неопределённости относительно иностранной поддержки страна предпринимает усилия по восстановлению своей ракетной промышленности.

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СК
Сергей Карабухин
Идиотизм относится к психической болезни, обусловленной задержкой в развитии умственных способностей в начале первых лет жизни. Данное заболевание относят к врожденному слабоумию. Тяжелая форма патологии отмечается полнейшим отсутствием речи, мышления, снижением болевой чувствительности. Причины идиотизма Причины, вызвавшие идиотизм, могут быть различными: - случайное повреждение у новорожденного головы; - инфекционное заболевание, осложнившееся воспалением мозга; - генетическая предрасположенность к душевным и нервным болезням; - пьянство, во время зачатия; - болезни или нравственные потрясения будущей матери в период беременности; - родство родителей; - наследственный сифилис; - задержка зародышевого развития мозга; - дурные гигиенические условия, недостаточное питание, чрезмерное укутывание головы; - применение водки, опия в убаюкивании ребенка.
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