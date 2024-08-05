Работа операторов БПЛА 6-й мотострелковой дивизии 3-го армейского корпуса по выкуриванию ВСУ-шников из их нор.
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Работа операторов БПЛА 6-й мотострелковой дивизии 3-го армейского корпуса по выкуриванию ВСУ-шников из их нор.
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