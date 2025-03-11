Traveller

Как жаль, что статейки эти пишет робот, а не человек... Вот и идёт перевёртывание понятий и определений. Русский человек никогда бы не написал - "Почти всю ночь воздушная тревога не смогла, а ПВО не успевало реагировать." (с) Отсутствие "падижов" вообще делает заметку юмористической. 🥲