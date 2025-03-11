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Царьград

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Мгновенный ответ Путина за Москву: Невероятная бомбардировка Одессы и Киева. Впервые уничтожены лучшие специалисты Франции и Британии

Мгновенный ответ Путина за Москву: Невероятная бомбардировка Одессы и Киева. Впервые уничтожены лучшие специалисты Франции и Британии

Враг пытается атаковать сразу несколько русских регионов, в том числе рои беспилотников уничтожаются при подлёте на Москву.

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Комментарии
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Traveller
Как жаль, что статейки эти пишет робот, а не человек... Вот и идёт перевёртывание понятий и определений. Русский человек никогда бы не написал - &quot;Почти всю ночь воздушная тревога не смогла, а ПВО не успевало реагировать.&quot; (с) Отсутствие &quot;падижов&quot; вообще делает заметку юмористической. 🥲
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21 час.
АК
Алекс Кузь
Слабо, мало и долго. Хватит торговаться с партнерами нато.
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18 час.
АГ
Александр Гуреев
Ебать, наши правители ждут, когда же хохлы мавзолей дроном уничтожат, вот тогда они начнут из под кровати оружие доставать.
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6 час.
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