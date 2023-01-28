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Андрей Мостовой о чемпионской гонке в РПЛ: «Главное – не терять очки в матчах, когда «Зенит» считают фаворитом»

Андрей Мостовой высказался о чемпионской гонке в Мир РПЛ. – Многие эксперты считают, что шесть очков не отыгрываются и «Зенит» может проиграть чемпионат только самому себе.

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