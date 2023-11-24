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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гилберт Аренас: «Судьи позволяют себе слишком много эмоций на площадке, а должны быть самыми спокойными»

Бывший игрок НБА Гилберт Аренас считает, что судьи слишком вовлечены в игру эмоционально, в связи с чем порой принимают ошибочные решения.

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