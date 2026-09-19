Страна и люди
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Страна и люди

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Памфилова предложила присвоить избирательному участку имя Астаниной

Памфилова предложила присвоить избирательному участку имя Астаниной

Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова предложила присвоить одному из избирательных участков в Запорожской области имя главы УИК Елены Астаниной.

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