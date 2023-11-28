Вот просто непонятно, почему любого человека могут на работе снять с должности или уволить, если он допустил серьезный просчет, а депутата - не могут.
"Нет денег - пусть ходят пешком!" Что Госдума должна сделать с таким депутатом?
Комментарии
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Дима Качусов
значит по вашему ежели депутатам зарплату уменьшить,то у человека. не имеющего денег на проезд они разом появятся?!😆
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39 мин.
Александр Яковлев
Обязательно должен работать механизм прекращения полномочий депутата, например, сбора какого-то количества подписей избирателей и обязательно к исполнению - пять рабочих дней!
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3 мин.
Александр Яковлев
ничего смешного. А з.п. депутата должна быть соразмерна со средней з.п. региона, который депутат представляет!!!
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57 сек.
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