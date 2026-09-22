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Царьград

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ПТК-30: Коноваловых заочно осудили на 7-8 лет за хищение 700 млн

ПТК-30: Коноваловых заочно осудили на 7-8 лет за хищение 700 млн

Железнодорожный суд Новосибирска признал Владимира и Антона Коноваловых из ПТК-30 виновными в хищении 700 млн рублей при строительстве жилья.

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