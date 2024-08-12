Лимита выплат по ОСАГО стало чаще не хватать на ремонт авто

Россиянам всё чаще не хватает лимита выплат по ОСАГО. Аварий с ущербом выше 400 тыс. рублей становится больше с каждым годом, сообщила директор по развитию бизнеса ОСАГО «Зетта Страхование» Светлана Захарова.
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