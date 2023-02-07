Нескучные технологии

280 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Россиянин
    Это уних мастрбутор такой.🤣😂😅В Америке появилс...
  • САША ЛЕПАЕВ
    пускай смотрят пока макет а то потом это не успеют посмотреть.В Америке появилс...
  • Александр Любицкий
    За-то нет безработици и !!!В России дороги и...

Газовый гидрат: Природный газ научились транспортировать в твердом состоянии

Газовый гидрат: Природный газ научились транспортировать в твердом состоянии

Природный газ нужно не только добыть из недр земли, но и доставить конечному потребителю. Оптимальным способом до недавнего времени был трубопроводный транспорт, когда для подачи «голубого топлива» строили специальные сети трубопроводов большой … .

Вернуться к статье

Картина дня

наверх