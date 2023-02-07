Газовый гидрат: Природный газ научились транспортировать в твердом состоянии

Природный газ нужно не только добыть из недр земли, но и доставить конечному потребителю. Оптимальным способом до недавнего времени был трубопроводный транспорт, когда для подачи «голубого топлива» строили специальные сети трубопроводов большой … .
Природный газ нужно не только добыть из недр земли, но и доставить конечному потребителю. Оптимальным способом до недавнего времени был трубопроводный транспорт, когда для подачи «голубого топлива» строили специальные сети трубопроводов большой … .
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